Google Pixel-bug Zorgt Voor Gemiste Oproepen

Op het internet duiken klachten op van mensen met een Google Pixel-smartphone, die melden dat inkomende oproepen niet altijd goed aankomen. De smartphone gaat niet over en geeft achteraf een melding van een gemiste oproep.

De Google Pixel-gebruikers claimen dat hun smartphone op ‘geluid’ of ’trillen’ stond, maar dat ze op geen enkele manier een belsignaal of melding kregen tijdens een inkomende oproep. Pas achteraf krijgen ze een bericht waarin staat dat ze een oproep hebben gemist. De klachten verschijnen sinds een paar weken op websites als Reddit.

Uiteraard is het niet kunnen ontvangen van een inkomende oproep een erg vervelende bug. Je zou maar net een erg belangrijk telefoontje verwachten, die je door deze bug dus mist. Het probleem lijkt niet specifiek door één update te worden veroorzaakt, omdat gebruikers met verschillende Android-versies hetzelfde probleem melden. Sommige gebruikers vermoeden dat de Google Telefoon-app de boosdoener is, maar Google heeft zelf nog niet gereageerd.

Een aantal mensen lijken een tijdelijke oplossing te hebben gevonden, door naar ‘Instellingen‘ > ‘Systeem‘ > ‘Reset‘ > ‘Mobiele netwerkinstellingen resetten‘ te gaan en het toestel daarna opnieuw op te starten.

via [droidapp]