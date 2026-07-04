Nothing Phone (1) Krijgt Geen Updates Meer

De software-ondersteuning voor de Nothing Phone (1) komt ten einde. Dit wil zeggen dat gebruikers van de smartphone niet langer Android- of beveiligingsupdates ontvangen.

De Nothing Phone (1) verscheen in juli 2022 op de markt en Nothing beloofde bij de lancering drie OS-updates en vier jaar beveiligingsupdates. De smartphone heeft inmiddels de July 2026-patch ontvangen, waarmee de software-ondersteuning nu ten einde komt.

Nothing Phone (1)

De Nothing Phone (1) heeft een goede prijs/kwaliteit verhouding en beschikt over een 6,55-inch Full HD+ 120Hz AMOLED-scherm, een Snapdragon 778G Plus-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4.500 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen en 15W draadloos laden, een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 50MP groothoeklens en een 16MP selfie-camera.

Het meest opvallende aan de smartphone is de transparante achterkant, waarin Nothing 900 witte LED’s heeft verwerkt. Deze LED’s lichten op bij inkomende notificaties, inkomende oproepen of wanneer de smartphone aan de laden hangt.

De smartphone kreeg bij de lancering een vanafprijs mee van 469 euro.

via [AW]