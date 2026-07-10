Jolla Start Leveringen Van Jolla Phone

Jolla is begonnen met het leveren van de Jolla Phone. Het gaat om de eerste batch voorbestellingen van in totaal 2700 exemplaren. Over twee tot vier weken zal de tweede batch Jolla Phone’s worden verscheept.

Jolla organiseerde een zogeheten Day1-evenement, waar de eerste klanten die een pre-order hebben geplaatst de Jolla Phone kunnen krijgen. De Jolla Phone is een smartphone die draait op Sailfish OS, een mobiel besturingssysteem dat is gebaseerd op Linux.

De smartphone beschikt over een 6,36-inch AMOLED-scherm met een Full HD-resolutie, een MediaTek Dimensity 7100 5G-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 50MP hoofdlens, een 13MP ultragroothoeklens, een 13MP selfie-camera, een 5,450mAh vervangbare accu en een fysieke privacy-button aan de zijkant. De Jolla Phone is verkrijgbaar in de kleuren wit, zwart en oranje voor 649 euro.

via [tweakers]