HMD Introduceert Vier Nieuwe Nokia Featurephones

HMD heeft zonder grote introductie zijn portfolio uitgebreid met vier nieuwe Nokia telefoons. Het gaat om goedkope featurephones met een fysieke AI-knop. Hiermee combineert HMD voordelige telefoons met moderne technologie.

Alle vier de nieuwe featurephones draaien op het Series 30+-besturingssysteem en beschikken over een fysiek toetsenbord met een knop voor het starten van de AI-assistent. Je kunt spraakopdrachten geven om bijvoorbeeld iemand te bellen, een alarm in te stellen of een herinnering aan te maken. Ook kan de assisten vragen beantwoorden. De AI-assistent draait deels op de cloud en is minder uitgebreid dan bijvoorbeeld Gemini.

De Nokia-telefoons beschikken over een verwisselbare 1450 mAh accu, een USB-C poort, een 3,5 mm-koptelefoonaansluiting, een microSD-kaart slot en een FM-radio. De camera aan de achterzijde is erg eenvoudig en afhankelijk van het toestel is het scherm tussen de 2,4-inch en 2,8-inch groot. HMD voorziet de telefoons van Xpress Chat, waarmee je kunt videobellen en spraakberichten kunt sturen naar Android-smartphones.

De Nokia 210 4G, Nokia 235 4G 2nd Edition, Nokia 215 4G 2nd Edition en Nokia 200 4G zijn te vinden op de website van HMD, maar prijzen en een releasedatum heeft HMD nog niet gegeven.

via [AW]