Samsung Galaxy S25-gebruikers Ervaren Problemen Met Snelladen

Samsung heeft dit jaar de Galaxy S25-serie aangekondigd. De Galaxy S25+ en Galaxy S25 Ultra hebben ondersteuning voor 45W snelladen, maar uit berichten van gebruikers blijkt dat de laadsnelheden in de praktijk soms veel lager uitvallen. Wat is er aan de hand?

De Samsung Galaxy S25+ en de Galaxy S25 Ultra kunnen allebei met 45W snelladen, maar uit berichten op Reddit en op het forum van Samsung blijkt dat dit lang niet altijd wordt gehaald. Veel gebruikers merken dat de smartphone veel minder snel vol is wanneer ze de 45W-lader van Samsung combineren met de 5A USB-C-kabel die bij de Galaxy S25-serie wordt geleverd. Samsung Italië schrijft dat het probleem kan worden opgelost door een 3A USB-C-kabel te gebruiken.

Deze oplossing lijkt echter niet bij iedereen te werken. Sommige gebruikers melden dat het gebruik van een langzamere oplader of het uitschakelen van de supersnelle oplaadfunctie voor wat verbeteringen kan zorgen. Andere gebruikers laden hun toestel alleen draadloos op.

Samsung is op de hoogte van het probleem en heeft laten weten te werken aan een oplossing die middels een software-update zal worden uitgerold. Wanneer we deze update in Nederland kunnen verwachten is nog onduidelijk, maar we verwachten dat we niet lang hoeven te wachten.

