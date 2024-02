Xiaomi Deelt Renders En Specificaties Van Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi zal op 25 februari de Xiaomi 14 en 14 Ultra voor de Europese markt introduceren. Xiaomi-oprichter Lei Jun heeft nu echter al een aantal renders gedeeld waarop de zwarte en witte uitvoeringen van de Xiaomi 14 Ultra te zien zijn. Ook heeft hij details over de camera gedeeld.

Zoals wij eerder al schreven krijgt de Xiaomi 14 Ultra net als de Xiaomi 13 Ultra een grote ronde camera-module die meer dan een derde van de achterkant in beslag neemt. De Xiaomi 13 Ultra is aan de bovenkant dikker dan aan de onderkant, maar de Xiaomi 14 Ultra heeft dit keer gewoon een behuizing die overal even dik is.

Lei Jun laat verder weten dat de Xiaomi 14 Ultra twee telelenzen krijgt die gebruikmaken van een Sony IMX858-50-megapixelsensor. Het gaat om een 75mm- telelens met een f/1.8-diafragma en 3,2x optische zoom en een 120mm-periscooplens met een f/2.6-diafragma en 5x optische zoom.

De Xiaomi 14 Ultra is een echte krachtpatser, maar als je de smartphone wil kopen moet je wel flink in de buidel tasten. Volgens eerdere berichten krijgt de smartphone namelijk een adviesprijs mee van maar liefst 1499 euro.

via [tweakers]