Motorola Edge 70 Pro Met Grote Accu Aangekondigd

Motorola heeft een nieuwe stijlvolle smartphone aangekondigd. De Motorola Edge 70 Pro beschikt onder andere over een lichtgebogen scherm, een grote accu en vier 50MP camera’s.

De Motorola Edge 70 Pro beschikt over een 6,78-inch AMOLED-scherm met een 144Hz verversingssnelheid, een Dimensity 8500 Extreme-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte en een grote 6500mAh accu met ondersteuning voor 90W bekabeld snelladen, 15W draadloos laden en 5W omgekeerd laden. De camera-setup bestaat uit een 50MP selfie-camera, een 50MP hoofdlens, een 50MP ultragroothoeklens en een 50MP telelens met 3,5x optische zoom.

De Edge 70 Pro draait uit de doos op Android 16 en ontvangt drie Android-updates en vijf jaar beveiligingsupdates. De smartphone is vanaf mei verkrijgbaar voor een adviesprijs van 599,99 euro (8GB + 256GB) of 799,99 euro (12GB + 512GB). De Motorola Razr 70 Pro is verkrijgbaar met verschillende afwerkingen, waaronder een zijdeachtige achterkant, een houtafwerking, een op wol geïnspireerde afwerking en een glanzende afwerking.