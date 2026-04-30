Motorola Moto G87, G37, G37 Power en G47 Aangekondigd

Motorola heeft deze week een hoop nieuwe smartphones geïntroduceerd, waaronder drie nieuwe vouwbare Razr-smartphones en de Edge 70 Pro. De fabrikant heeft echter ook vier voordeligere smartphones aangekondigd voor in de Moto G-serie.

Motorola Moto G87

We maken kennis met de Moto G87, Moto G37, Moto G37 Power en de Moto G47. De Moto G87 is de meest uitgebreide van de vier nieuwe smartphones. De Moto G87 beschikt over een 6,78-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Dimensity 6400-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart en een 5200mAh accu met ondersteuning voor 30W laden. De camera-setup bestaat uit een 32MP selfie-camera, een 200MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens.

De behuizing is waterdicht (IP68/69) en de smartphone draait uit de doos op Android 16. Motorola belooft drie Android-updates en vier jaar beveiligingsupdates. De Motorola Moto G87 krijgt een adviesprijs mee van 399 euro.

Motorola Moto G47

De Moto G47 is 80 euro voordeliger en beschikt over een 6,67-inch LCD-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Dimensity 6300-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 5200mAh accu met ondersteuning voor 20W laden en 6W omgekeerd laden, een 8MP selfie-camera, een 108MP hoofdlens en een 2MP macrolens.

Het valt op dat de Moto G47 slechts één Android-update ontvangt en dus alleen kan rekenen op een Android 17-update. De smartphone ontvangt drie jaar beveiligingsupdates en krijgt een adviesprijs mee van 319 euro.

Motorola Moto G37 Power

De Moto G37 Power valt op door zijn extra grote accu. De smartphone beschikt namelijk over een 7000 mAh accu met ondersteuning voor 30W laden en 6W omgekeerd laden. De overige specificaties zijn echter minder indrukwekkend. Zo heeft de Moto G37 Power een 6,67-inch 120Hz LCD-scherm, een Dimensity 6300-processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 8MP selfie-camera en een 50MP rear-camera.

De Moto G37 Power ontvangt ook slechts één update naar Android 17 en drie jaar beveiligingsupdates. De smartphone verschijnt op de markt voor 279 euro.

Motorola Moto G37

Als laatste maken we kennis met de reguliere Moto G37. Dit model is vrijwel identiek aan de Moto G37 Power, maar de reguliere Moto G37 beschikt over een wat kleinere 5200mAh accu met ondersteuning voor 20W laden en 6W omgekeerd laden. De Moto G37 kost 249 euro.