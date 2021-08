Renders Van Eerste Realme Tablet Gelekt

Op het internet zijn naar verluidt officiële renders van de Realme Pad opgedoken. Het is de eerste tablet van de fabrikant. De Realme Pad krijgt volgens de geruchten een 10,4-inch scherm en een strak design met scherpe randen.

Volgens de doorgaans goedgeïnformeerde bron OnLeaks zien we hieronder de officiële renders van de Realme Pad. Op de renders zien we een tablet met een 16:9-scherm die 10,4-inch groot is. In het midden van de horizontale schermrand vinden we een selfie-camera. De camera aan de achterkant steekt uit de behuizing. De tablet is 6,8mm dik en is uitgerust met een 7100mAh accu, 6GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte.









Overige specificaties hebben we nog niet. Ook hebben we nog geen releasedatum en weten we niet in welke landen de Realme Pad zal verschijnen. De smartphones van Realme zijn wel in de Benelux verkrijgbaar, dus er is een goede kans dat ook de tablet bij ons verkrijgbaar zal zijn.

via [tweakers]