Telegram 7.9 Brengt Verschillende Nieuwe Functies Met Zich Mee

Telegram krijgt een update naar versie 7.9 en deze update brengt een hoop nieuwe functies met zich mee. Zo krijg je na het installeren van de update onder andere toegang tot verbeterde groepsvideogesprekken, tijdsaanduidingen en de mogelijkheid om het scherm te delen.

Gebruikers van Telegram kunnen nu de Telegram 7.9.0-update downloaden in de Google Play Store. In de nieuwste versie van de chat-apps kun je maar liefst 1000 toeschouwers toevoegen aan een videogesprek. Ook kun je video’s versneld afspelen, videoberichten in een hogere kwaliteit opnemen en videoberichten vergroten door er op te tikken. Ook werkt het automatisch verwijderen nu na 1 maand.

Verder zijn er nog kleinere wijzigingen doorgevoerd, zoals bijvoorbeeld nieuwe animaties en meer geanimeerde emoji’s. In de Google Play Store staat een overzicht van alle verbeteringen.

