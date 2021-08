Het nieuwe klikken van Google Photos is enorm bevredigend

Het is geen geheim dat haptiek een steeds belangrijker element wordt in de smartphone wereld. Haptiek op Android toestellen is altijd een mix geweest, aangezien het zowel goede hardware en uitstekende software vereist. Deze elementen worden elk jaar verbeterd en in dit licht heeft Google zijn software aangepast aan de feedback die het van gebruikers heeft ontvangen. Photos is de laatste die een vernieuwing heeft ondergaan en een leuke ook; steeds als je door je fotogeschiedenis gaat, vind je een leuke extraatje.

Recente update

In de laatste Google Photos update is het mogelijk gemaakt om op elke maand te klikken als je door een fotobibliotheek scrollt. Dit is een goede optie, die erg goed voelt op een mobiele Android telefoon. Het is geen kleine verbetering; het maakt het veel gemakkelijker en sneller om de maand op de tijdlijn te vinden die je zoekt. Gebruik je dit eenmaal, dan merk je pas hoe veel gemakkelijker het is.

Dichter bij de concurrent

Het is slechts een kleine stap in de richting van de grootste rivaal, Apple. Of je het leuk vindt of niet, de iPhone heeft altijd de beste haptiek gehad en Google Photos op iOS biedt dezelfde sensatie als er door de bibliotheek wordt gescrolld. Er kan zelfs gezegd worden dat het op een iPhone allemaal wat soepeler gaat dan op een Android toestel, maar het kan slechts een kwestie van tijd zijn voordat dit opgelost wordt.

Meer verbeteringen

Dit is echter niet de enige poging om de haptiek op Android te verbeteren. Google werkt er namelijk aan om de haptiek van zowel Android 12 als de Pixel 6 met behulp van geluidseffecten te verbeteren. Hiermee zouden de vibraties namelijk realistischer moeten worden. Het is niet helemaal duidelijk wanneer deze precies zijn toegevoegd, maar je kunt er in ieder geval van genieten.

