Afbeeldingen Van Samsung Galaxy Tab A8 (2021) Gelekt

De Zuid-Koreaanse fabrikant Samsung zal binnenkort een nieuwe tablet introduceren, maar een tech-lekker heeft nu een aantal beelden van de Samsung Galaxy Tab A8 (2021) gedeeld. Het gaat om een mid-range tablet met een 10,4-inch scherm.

Op de onderstaande afbeelding zien we de zwarte uitvoering van de Galaxy Tab A8 (2021). De beelden zijn gedeeld door de doorgaans goedgeïnformeerde tech-lekker OnLeaks. Volgens de geruchten heeft de tablet een 10,4-inch Full-HD+ scherm met redelijk dikke schermranden, een 8MP camera en een aluminium behuizing die 8,7mm dun is. Aan de zijkant vinden we een vingerafdrukscanner en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. Ook krijgt de tablet waarschijnlijk vier speakers met Dolby Atmos ondersteuning.

Overige details ontbreken nog en we weten ook nog niet wanneer Samsung de Galaxy Tab A8 (2021) zal introduceren. We verwachten echter dat we niet lang meer hoeven te wachten.

via [droidapp]