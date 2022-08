Samsung Verwacht Dat Vouwbare Smartphones In 2025 Populairder Zijn Dan Reguliere High-end Smartphones

Samsung ziet de toekomst van vouwbare smartphones rooskleurig in. De Zuid-Koreaanse fabrikant verwacht in 2025 namelijk meer vouwbare toestellen in de high-end sector te verkopen dan reguliere vlaggenschip-smartphones.

Samsung heeft vorige week zijn nieuwste opvouwbare smartphones aangekondigd. De vouwbare smartphones van Samsung zijn steeds populairder, maar toestellen als de Galaxy S22 gaan nog altijd vele malen vaker over de toonbank. Dit komt mede doordat vouwbare smartphones nog erg duur zijn en nog altijd en stuk minder robuust zijn dan reguliere smartphones. Toch zien we dat de populariteit van vouwbare smartphones de afgelopen jaren snel is gestegen en Samsung verwacht dat deze trend de komende jaren verder zal doorzetten.

Topman Roh Tae-moon vertelde tijdens een persconferentie namelijk dat Samsung verwacht in 2025 meer vouwbare smartphones te verkopen in het high-end segment dan gewone toestellen. Om deze uitspraak uit te laten komen moet Samsung de komende jaren een stuk meer vouwbare smartphones gaan verkopen. De Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 werden het afgelopen jaar namelijk zo’n 7,1 miljoen keer verkocht, terwijl de Galaxy S21-serie tussen de 20 en 25 miljoen keer over de toonbank ging.

