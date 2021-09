Google Pixel 6 Kan Veel Sneller Opladen Dan Pixel 5

We zijn weer wat meer te weten gekomen over Google’s aankomende vlaggenschip-smartphone. Zo weten we dat de Pixel 6-serie ondersteuning krijgt voor snellere opladers dan zijn voorganger. De Pixel 6 kan snelladen met een snelheid van 33W, terwijl de huidige Pixel 5 met maximaal 18W kan snelladen.

Google heeft al verschillende keren informatie gedeeld over de Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Zo weten we al dat de smartphone een periscoopcamera en een Tensor-chipset krijgt. Deze week zijn we meer te weten gekomen over de accu van de smartphone. XDA Developers heeft namelijk ontdekt dat de telefoon is gecertificeerd in Taiwan. Hierbij krijgen we meer informatie over de oplaadcapaciteiten van de Pixel 6. De accu van de smartphone kan snelladen met een spanning van 11 volt en een stroomsterkte van 3 ampère. Dit komt neer op een vermogen van 33 Watt.

Ondersteuning voor 33W snelladen is een flinke vooruitgang ten opzichte van de 18W snelladen op de huidige Google Pixel-smartphones. Wel laden de smartphones van Google nog een stuk trager dan de vlaggenschip-smartphones van merken als Xiaomi, OPPO en OnePlus. Volgens eerdere geruchten krijgt de reguliere Pixel 6 een 4614 mAh accu en de Pixel 6 Pro een 5000 mAh accu. De officiële introductie van de Pixel 6-serie zal op 19 oktober plaatsvinden.

