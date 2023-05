Meta Moet 1,2 Miljard Euro Boete Betalen Voor Schenden Europese AVG-wetgeving

Meta, het moederbedrijf van Facebook, heeft van de EU een boete ontvangen voor het schenden van de Europese AVG-wet. Het bedrijf zou namelijk Facebook-gegevens van Europese gebruikers op een onveilige manier hebben overgedragen naar de VS. Een rechtbank heeft besloten dat Meta een boete van 1,2 miljard euro moet betalen.

De hoogste boete die de EU ooit voor een AVG-overtreding heeft gegeven lag voorheen op 746 miljoen euro. Deze boete deelde de EU in 2021 uit aan Amazon voor een vergelijkbare overtreding. Meta heeft in het verleden al meerdere keren een boete gekregen van het Ierse gerechtshof, maar nooit was de boete zo hoog. De eerdere boetes waren allemaal tussen de 225 en 405 miljoen euro.

Meta maakt voor gegevensoverdracht gebruik van standard contractual clauses, of scc’s. De EU staat deze methode van overdracht naar de VS echter al sinds 2020 niet meer toe, omdat deze methode “geen beschermingsniveau biedt dat gelijkwaardig is aan het niveau in de EU“. De EU geeft Meta tot 12 oktober de tijd om af te stappen van scc’s voor dataoverdracht naar de VS. Meta gaat in beroep tegen het vonnis en hoopt via deze weg de uitvoeringsdeadlines te schorsen.

via [hardware.info]