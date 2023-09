Samsung Deelt Beelden Van Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9 FE en Galaxy Buds FE

Samsung Argentinië heeft een afbeelding gedeeld op een vroegtijdig gepubliceerde productpagina, waarop drie nieuwe Fan Edition-producten staan. Zo zien we de Galaxy S23 FE, de Galaxy Tab S9 FE en de Galaxy Buds FE oordopjes. De officiële introductie van de producten zal waarschijnlijk in oktober plaatsvinden.

Fan Edities zijn iets voordeligere varianten van Samsung Galaxy-producten en beschikken over iets minder krachtige specificaties. Op de afbeelding zien we dat de Galaxy S23 Fan Edition een iets andere achterkant krijgt dan zijn voorganger. Net als de reguliere Galaxy S23-toestellen beschikt de S23 FE aan de achterkant namelijk niet over één grote camera-module, maar over drie losse lenzen die iets uit de behuizing steken.

Verder zien we op de afbeelding de Galaxy Tab S9 FE tablet met een stylus en de Galaxy Buds FE oordopjes met de bijbehorende oplaadcase. Volgens de geruchten krijgen deze oordopjes ondersteuning voor actieve noisecancelling en heeft de Buds FE in combinatie met de oplaadcase een totale accuduur van 30 uur.

Op een productafbeelding van de Galaxy S23 FE zien we de datum 4 oktober. Mogelijk is dit de introductiedatum van de producten.

