Samsung Introduceert Volgend Jaar De Galaxy Tab S10 FE

Samsung zal volgend jaar de Galaxy Tab S10-serie uitbreiden met een Fan Edition-model. Dit blijkt uit een bericht op Samsung’s eigen website.

Samsung introduceerde eerder dit jaar de Galaxy Tab S10 Plus en de Galaxy Tab S10 Ultra. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft echter plannen om het assortiment verder uit te breiden. Samsung is namelijk een andere tablet aan het testen, met modelnummers SM-X520 en SM-X526B. Het lijkt te gaan om de Galaxy Tab S10 FE, want de modelnummers SM-X510 en SM-X516B horen bij de Galaxy Tab S9 FE en de Tab S9 FE 5G.

Het opduiken van nieuwe modelnummers is echter niet de enige aanwijzing voor de komst van de Samsung Galaxy Tab S10 FE. Op de officiële website van Samsung, bij een bericht over een actie waarbij je Goodnotes een jaar lang gratis kunt gebruiken, noemt het bedrijf de tablet namelijk bij naam. Deelname aan de actie is “open to participants in the United States who purchase and activate a Tab S10 series, or Tab S10 FE series device by 7/31/2025“. De tablet zal dus in ieder geval vóór 31 juli 2025 op de markt verschijnen.

Veel details over de Galaxy Tab S10 FE hebben we nog niet. Wel zou de tablet een betere hoofdcamera met een 12MP-sensor krijgen.

via [galaxyclub]