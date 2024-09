Samsung Galaxy Tab S10-serie Aangekondigd: Direct In Nederland Verkrijgbaar

Samsung heeft deze week niet alleen de Galaxy S24 FE aangekondigd, maar ook de Galaxy Tab S10+ en de Tab S10 Ultra. Beide high-end tablets zijn in Nederland verkrijgbaar voor een adviesprijs van 1119 euro en 1339 euro.

De Samsung Galaxy Tab S10+ beschikt over een 12,4-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2800 bij 1752 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een MediaTek Dimensity 9300+ processor (die ongeveer net zo snel is als de Snapdragon 8 Gen 3), 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte, een 10090 mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen, een 12MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 13MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens.

De Galaxy Tab S10 Ultra heeft een 14,6-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2960 bij 1848 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, dezelfde MediaTek Dimensity 9300+ processor, 12GB of 16GB werkgeheugen, 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte en een 11200 mAh accu. Achterop vinden we dezelfde 13MP + 8MP rear-camera, maar voorop heeft de Tab S10 Ultra niet één maar twee 12MP lenzen. De tweede lens is een ultragroothoeklens.

De behuizing van de Galaxy Tab S10-tablets bestaat uit aluminium en glas en de tablets zijn ongeveer 0,1mm dunner en 15 gram lichter dan hun voorganger. De opslagruimte kun je uitbreiden met een microSD-kaart en de behuizing is waterdicht (IP68). De tablets draaien op Android 14 en krijgen maar liefst 7 Android-updates en 7 jaar lang beveiligingsupdates.

De Samsung Galaxy Tab S10+ krijgt een vanafprijs mee van 1119 euro en de Galaxy Tab S10 Ultra krijgt een vanafprijs mee van 1339 euro.