Render Van OnePlus 13R Toont Plat Scherm En Vlakke Zijkanten

Een bekende tech-lekker heeft een render gedeeld van de OnePlus Ace 5, die in december zal worden aangekondigd voor de Chinese markt. In Europa zal de smartphone hoogstwaarschijnlijk op de markt verschijnen onder de naam OnePlus 13R.

De OnePlus 12R die in Nederland verkrijgbaar is kun je in China kopen onder de naam OnePlus Ace 3. OnePlus slaat de Ace 4 over, omdat 4 in China een ongeluksgetal is. De OnePlus Ace 5 is nu te zien op de onderstaande render, die door tech-lekker Digital Chat Station is gedeeld op de Chinese social media site Weibo.

We zien een smartphone met een zeer strak en minimalistisch design. Aan de zijkant vinden we alleen de bekende alert-slider. De volumeknoppen ontbreken. Het scherm is plat en ook de zijkanten zijn vlak. De OnePlus Ace 5 beschikt aan de achterzijde over een ronde camera-module met daarin drie lenzen en een LED-flitser.

Louis Lee, president van OnePlus China, heeft bekendgemaakt dat de introductie van de Ace 5 in december zal plaatsvinden en dat de smartphone beschikt over een Snapdragon 8 Gen 3-processor.

