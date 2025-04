Samsung Galaxy Tab S10 FE (Plus) Uitgebracht Voor 579 Euro

Nadat de Samsung Galaxy Tab S10 FE en Tab S10 FE Plus eerder al opdoken in de webwinkel van Belsimpel, en later weer offline werden gehaald, is de tablet nu weer teruggekeerd. Samsung heeft de tablets namelijk officieel aangekondigd voor een vanafprijs van 579 euro.

De Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus beschikt over een 13,1-inch LCD-scherm met een resolutie van 2880 x 1800 pixels en een 90Hz verversingssnelheid. Dit scherm is helderder, heeft dunnere schermranden en is 12 procent groter dan het scherm van zijn voorganger. De reguliere Galaxy Tab S10 FE heeft een 10,9-inch LCD-scherm. De tablets wegen 497 en 664 gram en zijn slechts 6mm dik.

Intern vinden we een Exynos 1580-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte en een 8000 mAh accu (Tab S10 FE) of 10090 mAh accu (Tab S10 FE Plus) met ondersteuning voor 45W snelladen. De camera-setup bestaat uit een 13MP hoofdcamera en een 12MP selfie-camera. Ook zijn de tablets waterdicht en levert Samsung een S Pen in de doos.

De Samsung Galaxy Tab S10 FE en Tab S10 FE Plus ontvangen zeven jaar lang software-updates en zijn per direct verkrijgbaar in de kleuren grijs, blauw en zilver.

Prijzen

Galaxy Tab S10 FE (128GB – WiFi): 579 euro

Galaxy Tab S10 FE (256GB – WiFi): 679 euro

Galaxy Tab S10 FE (128GB – 5G): 679 euro

Galaxy Tab S10 FE (256GB – 5G): 779 euro

Galaxy Tab S10 FE Plus (128GB – WiFi): 749 euro

Galaxy Tab S10 FE Plus (256GB – WiFi): 849 euro

Galaxy Tab S10 FE Plus (128GB – 5G): 849 euro

Galaxy Tab S10 FE Plus (256GB – 5G): 899 euro