Nieuwe Details Gelekt Over Enorme Camera Van Huawei P50-serie

Huawei is erg ver met de ontwikkelingen van de Huawei P50-serie en er duiken steeds vaker geruchten op over de nieuwe vlaggenschip-smartphones. De laatste geruchten geven meer details over de specifieke sensoren van de zeer grote camera-module van de drie smartphones in de P50-serie.

De website LetsGoDigital heeft renders gedeeld die de Huawei P50 Pro met een grote camera-module tonen. De camera-module krijgt volgens de geruchten een 1-inch Sony IMX800-sensor. Een grotere sensor is nog niet eerder in een smartphone geplaatst. Specificaties van de overige lenzen weet de bron niet te melden.





Via de Twitter-gebruiker Rodent950 is echter wel meer informatie uitgelekt. Deze bron heeft het overigens niet altijd bij het juiste einde, dus we moeten het gerucht nog even met een korrel zout nemen. Volgens Rodent950 krijgen de Huawei P50, P50 Pro en de Pro+ allemaal een Sony IMX 707Y-sensor van 1/1,18-inch. Hij deelde hierbij een afbeelding van een camera-module met vijf lenzen.

Zowel de specificaties als de beelden van beide bronnen komen niet met elkaar overeen. We wachten daarom op nieuwe lekken van betrouwbare bronnen die ons wat meer zekerheid kunnen geven.

