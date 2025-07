“Samsung Galaxy Tab S11-serie Komt Binnenkort”

Een aantal dagen geleden vond een Galaxy Unpacked-evenement plaats, waar Samsung verschillende nieuwe producten heeft aangekondigd. Een nieuwe tablet bleef uit, maar we hoeven niet lang te wachten op de Galaxy Tab S11-serie, aldus een Samsung-vertegenwoordiger.

Tijdens de laatste Galaxy Unpacked presenteerde Samsung de Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 (FE), Watch 8 en Watch 8 Classic. Sommige mensen hoopten ook op de aankondiging van de Galaxy Tab S11-serie, maar die kregen we niet te zien. Een Zuid-Afrikaanse Samsung-vertegenwoordiger heeft tijdens een interview echter laat weten dat Samsung klaar is om de tablets “kort” na Galaxy Unpacked te lanceren. Een specifieke datum heeft hij echter niet gegeven.

De Samsung Galaxy Tab S10-serie verscheen vorig jaar in september op de markt, maar dat was een uitzondering, aangezien Samsung de nieuwe Tab S-tablets doorgaans wat eerder in het jaar uitbrengt. De uitspraak van de Samsung-vertegenwoordiger doet vermoeden dat de Galaxy Tab S11-serie weer wat eerder op de markt verschijnt dan de Tab S10-serie.

In het geruchtencircuit is zowel de Galaxy Tab S11 als de Galaxy Tab S11 Ultra opgedoken, maar over een Galaxy Tab S11 Plus hebben we nog niks gehoord. Volgens de geruchten beschikken beide tablets over een MediaTek Dimensity 9400-chip en krijgt de reguliere Tab S11 een 8160 mAh accu, terwijl de grotere Tab S11 Ultra beschikt over een 11374 mAh accu.

via [androidplanet]