Samsung Galaxy S24 FE, Galaxy A55, Z Fold/Flip 6 en 7 Ontvangen Augustus-update

Samsung rolt de beveiligingsupdate van augustus uit naar zes nieuwe smartphones van het bedrijf. Dit keer staat de update klaar voor de Galaxy S24 FE, de Galaxy A55 en de vouwbare Galaxy Z Flip 6,7 en Z Fold 6,7. Ook is de update beschikbaar voor een aantal tablets.

Samsung rolde de beveiligingspatch van augustus eerder al uit naar de Galaxy S25-, S24- en S23-series. Nu rolt Samsung de update verder uit naar de Fan Edition van de Galaxy S24 en de mid-range Galaxy A55. De beveiligingspatch van augustus zorgt ervoor dat de beveiliging op de smartphones weer helemaal up-to-date is en jij weer wat beter beschermd bent tegen malafide activiteiten.

Dezelfde beveiligingspatch staat ook klaar voor de Galaxy Z Flip/Fold 6 en Galaxy Z Flip/Fold 7. Dit zijn de nieuwste vouwbare smartphones van de fabrikant. Daarnaast is de update nu ook beschikbaar voor aantal tablets. Zo kunnen gebruikers van de gehele Galaxy Tab S10-serie de augustus-update ook downloaden. Het gaat om de Samsung Galaxy Tab S10, Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S10 FE en Tab S10 FE+.

Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op jouw smartphone of tablet.

via [droidapp]