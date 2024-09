Specificaties En Beelden Van Motorola Moto G75 Uitgelekt

Motorola werkt aan een nieuwe smartphone, met de naam Motorola Moto G75. Deze smartphone is nu opgedoken in het geruchtencircuit, waardoor we meer te weten zijn gekomen over het uiterlijk en de specificaties van de Moto G75.

Motorola zou hebben besloten om de Moto G74 over te slaan en in plaats daarvan de Moto G75 uit te brengen. De opvolger van de Moto G73 is opnieuw een budget-smartphone en is te zien op de onderstaande renders. De beelden zijn gedeeld door de bron 91Mobiles en tonen de blauwe en zwarte uitvoering van de smartphone. De blauwe uitvoering zou een (vegan) leren achterkant hebben.

De Moto G75 beschikt volgens de geruchten over een plat 6,8-inch Full HD+ scherm met een ronde uitsparing voor de selfie-camera en een wat dikkere rand aan de onderzijde van het scherm. Intern vinden we een nog onbekende Snapdragon-processor en een 50MP hoofdlens met optische beeldstabilisatie. De behuizing van de Moto G75 is waterdicht (IP68-certificering) en de vingerafdrukscanner zit in de power-knop aan de zijkant van de behuizing. Ook heeft de smartphone ondersteuning voor Dolby Atmos.

Meer details hebben we nog niet en ook weten we nog niet wanneer de officiële introductie van de Motorola Moto G75 zal plaatsvinden.

via [AW]