Renders: “Sony Xperia 10 VII Krijgt Ander Design”

Sony zal binnenkort de Xperia 10 VII introduceren en de Japanse fabrikant lijkt de smartphone te voorzien van een nieuw design. Althans, als we de gelekte renders waarop de smartphone te zien is mogen geloven.

Sony zal de Xperia 10 VII naar verwachting in oktober van dit jaar officieel introduceren. De website NotebookCheck heeft nu echter al enkele renders gedeeld waarop de voordeligere compacte smartphone van Sony te zien zou zijn. We zien een aantal verschillen ten opzichte van zijn voorganger, de Xperia 10 VI.

Vooral de achterzijde van de Sony Xperia 10 VII valt op. We zien dat de lenzen van de dubbele camera namelijk niet meer onder elkaar, maar dit keer naast elkaar zijn geplaatst. Wat hiervan de exacte reden is weten we niet. Op de renders van de hoesjesmaker zien we een witte uitvoering en een uitvoering met zwarte strepen en spetters. Persoonlijk denk ik echter niet dat dit de kleuren van de Xperia 10 VII zijn, maar dat het gaat om slechte renders die de kleurenpatronen van de hoesjes tonen.

Aan de voorkant zien we opnieuw een 6,1-inch scherm met zeer dikke schermranden. De selfie-camera zit in de schermrand, waardoor het scherm geen notch or uitsparing heeft. Het scherm heeft volgens de geruchten een 120Hz verversingssnelheid en intern vinden we een Snapdragon 6 Gen 4-processor en een 5000 mAh accu.

We verwachten dat de Sony Xperia 10 VII een adviesprijs meekrijgt van 399 euro. Na de officiële introductie zullen wij alle details over de smartphone met jullie delen.

via [androidplanet]