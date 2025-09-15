“Xiaomi Komt Met Krachtige Mini Tablet”

Xiaomi zou van plan zijn om op 24 september de Pad Mini te introduceren. De Xiaomi Pad Mini is een kleine tablet met een 8,8-inch scherm en krachtige specs.

De meeste high-end Android-tablets hebben een vrij groot scherm. Erg fijn voor wanneer je bijvoorbeeld wilt multitasken en de tablet wilt gebruiken als vervanger van de laptop. Wanneer je op zoek bent naar een tablet met een kleiner scherm, dan moet je doorgaans echter ook genoegen nemen met minder krachtige specificaties. Om dit gat te vullen komt Xiaomi eind deze maand met de Pad Mini.

Volgens GizmoChina rust Xiaomi de Pad Mini uit met een 8,8-inch scherm en een MediaTek Dimensity 9400 Plus-chipset. Dit is een krachtige processor die ook in de Samsung Galaxy Tab S11 te vinden is. De Xiaomi Pad Mini zou een kopie zijn van de Redmi K Pad, die in juni in China op de markt verscheen.

Het scherm van de Redmi K Pad heeft een hoge resolutie van 3008 bij 1880 pixels en een 165Hz verversingssnelheid. Wel gaat het om een LCD-scherm met een piekhelderheid van slechts 700 nits. De accu heeft een nette capaciteit van 7550 mAh en kan met 65W snelladen. In China kost de tablet omgerekend ongeveer 330 euro, maar als de Xiaomi Pad Mini naar Nederland komt verwachten we een prijskaartje van zo’n 500 euro. De hogere adviesprijs is te danken aan de belastingen en importkosten.

