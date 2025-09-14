Nieuwe Apple MagSafe-lader Kan Android-smartphones Met 25W Opladen

· 14 september 2025

Apple heeft een nieuwe versie van zijn MagSafe-oplader uitgebracht. Deze draadloze oplader heeft ondersteuning voor de nieuwe Qi2 25W-standaard, waardoor het mogelijk is om smartphones van andere merken met 25W op te laden.

De vorige versie van Apple’s MagSafe-lader kon nieuwe iPhones al met 25W draadloos laden, maar ondersteuning voor de Qi2 25W-standaard ontbrak nog. MacRumors schrijft dat dit bij de nieuwe MagSafe-lader wel aanwezig is. Hierdoor kun je nu zowel iPhones als Android-smartphones opladen met 25W. Op dit moment hebben echter alleen de Google Pixel 10 Pro XL en HMD Skyline ondersteuning voor deze standaard.

De nieuwe MagSafe-oplader krijgt een adviesprijs mee van 49 euro. Dit is voor de versie met een 1 meter kabel. Voor 59 euro krijg je een versie met een 2 meter kabel.

via [tweakers]

