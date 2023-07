Xiaomi Pad 6 Tablet Officieel In Nederland Uitgebracht

Xiaomi heeft een nieuwe tablet in Nederland uitgebracht. Het gaat om de Xiaomi Pad 6 die een adviesprijs meekrijgt van 399 euro. Voor deze prijs krijg je een krachtige tablet met een 11-inch scherm.

Xiaomi heeft de Xiaomi Pad 6 in mei al geïntroduceerd, maar de tablet verschijnt nu pas in Nederland op de markt. De tablet beschikt over een 11-inch LCD-scherm met een resolutie van 2880×1800 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 870-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte en een 8840 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen.

Achterop vinden we een 13MP rear-camera en voorop een 8MP selfie-camera. De Xiaomi Pad 6 is uitgerust met vier Dolby Atmos speakers. Ook zijn er verschillende accessoires verkrijgbaar, zoals een bijpassend toetsenbord en een Xiaomi Smart Pen. Hierdoor kun je de tablet ook gebruiken als kleine laptop.

De Xiaomi Pad 6 met 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte kost 399 euro. Voor de 8GB + 256GB uitvoering betaal je 449 euro.

via [androidplanet]