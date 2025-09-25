Samsung Deelt Europese Updateschema Voor Android 16
We deelden onlangs een updateschema van Samsung voor de uitrol van One UI 8, dat is gebaseerd op Android 16. Het ging om een Turks updateschema. Samsung heeft nu echter ook een updateschema voor de West-Europese markt gedeeld.
Samsung is een aantal dagen geleden begonnen met de uitrol van Android 16 en de One UI 8-schil. Deze update rolt als eerste uit naar de Galaxy S25-serie, maar de komende maanden zullen tientallen andere smartphones en tablets volgen. Dankzij het onderstaande updateschema weten we nu meer over wanneer Samsung deze update naar andere toestellen wil uitrollen. Het valt op dat het schema voor West-Europa behoorlijk afwijkt van het eerdere schema. Ook is de lijst een stuk completer.
Galaxy S-serie
- Galaxy S25, S25+, S25 Ultra: september (al uitgerold)
- Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE: oktober
- Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE: oktober
- Galaxy S22, S22+, S22 Ultra: oktober
- Galaxy S21 FE: november
Galaxy Z-serie
- Galaxy Z Flip 6: oktober
- Galaxy Z Flip 5: oktober
- Galaxy Z Flip 4: oktober
- Galaxy Z Fold 6: oktober
- Galaxy Z Fold 5: oktober
- Galaxy Z Fold 4: oktober
Galaxy A-serie
- Galaxy A56: oktober
- Galaxy A55: oktober
- Galaxy A54: oktober
- Galaxy A53: november
- Galaxy A36: oktober
- Galaxy A35: november
- Galaxy A34: november
- Galaxy A33: november
- Galaxy A26: november
- Galaxy A25: november
- Galaxy A16: november
- Galaxy A15: november
Galaxy Xcover-serie
- Galaxy Xcover 7 Pro: oktober
- Galaxy Xcover 7: november
- Galaxy Xcover 6 Pro: november
Galaxy M-serie
- Galaxy M53: november
- Galaxy M33: november
Galaxy Tab-serie
- Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra: oktober
- Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra: oktober
- Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE+: oktober
- Galaxy Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra: november
- Galaxy Tab A9, Tab A9+: november
- Galaxy Tab S6 Lite (2024): oktober
- Galaxy Tab Active 5 Pro: november
- Galaxy Tab Active 5: oktober
via [Galaxyclub]