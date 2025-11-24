Poco Introduceert 26 November Poco Pad X1

Poco heeft via X bekendgemaakt dat het bedrijf op 26 november een nieuwe tablet zal introduceren. De introductie van de Poco Pad X1 zal plaatsvinden in Indonesië, maar naar verwachting verschijnt de tablet wereldwijd op de markt.

Poco zal op 26 november niet alleen de Poco F8-serie introduceren, maar ook de Poco Pad X1. De Poco Pad X1 lijkt erg veel op de Xiaomi Pad 7, die eerder dit jaar op de markt verscheen. De tablet krijgt een 11,2-inch scherm met een 144Hz verversingssnelheid en een resolutie van 3200×2136 pixels. Intern vinden we een Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3-processor, 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte.

Het is nog onduidelijk hoeveel de Poco Pad X1 gaat kosten, maar de Xiaomi Pad 7 verscheen op de markt voor iets meer dan 400 euro. De kans is groot dat de Poco Pad X1 een vergelijkbare adviesprijs meekrijgt.

via [tweakers]