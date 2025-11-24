Motorola Brengt Edge 70 Uit In Nieuwe Kleur

Onlangs lekte de Pantone-kleur van het jaar uit. Dit is interessant, want Motorola brengt elk jaar een smartphone op de markt die deze kleur heeft. Een bekende tech-lekker laat weten om welke kleur het gaat en welke smartphone de nieuwe kleurenoptie krijgt.

Volgens de bekende tech-lekker @evleaks is de kleur Lightest Sky de Pantone-kleur van het jaar geworden. Het valt op dat Motorola dit jaar al een smartphone in deze kleur op de markt heeft gebracht, de Razr 60. Motorola lijkt echter nog een andere smartphone in deze kleur uit te willen brengen. De fabrikant heeft namelijk een pagina aangemaakt voor de Edge 70 in de kleur Lightest Sky. Op de pagina staat de volgende tekst:

“Motorola and PANTONE™ embody understated elegance, blending ethereal design with refined detail. The Pantone Color of the Year 2026, Lightest Sky comes to life on the motorola edge 70, complete with crystals by Swarovski®, evoking a sense of warmth and tranquility.”

Uit de tekst kunnen we opmaken dat de Edge 70 de Lightest Sky-kleur krijgt en is voorzien van kristallen van Swarovski. Wanneer de nieuwe kleurenoptie op de markt verschijnt weten we nog niet.

via [AW]