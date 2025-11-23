Nothing Phone (3) Ontvangt Android 16-update

· 23 november 2025

Nothing Phone 3

Nothing is begonnen met de uitrol van Nothing OS 4.0, dat is gebaseerd op Android 16. De update rolt als eerste uit naar de Nothing Phone (3) en brengt verschillende verbeteringen en nieuwe functies met zich mee.

Mensen met een Nothing Phone (3) kunnen nu de Nothing OS 4.0-update downloaden. De nieuwe schil bestaat uit verschillende nieuwe functies. Denk hierbij aan Live Updates via de Glyph Interface, een extra donkere modus, uitgebreidere widgets, meer Flip to Glyph-controles, een nieuwe versie van de Pocket Mode, een verbeterde versie van Nothing Playground en zogeheten “toys” voor het Glyph scherm. Je kunt de volledige changelog hier bekijken.

Nothing OS 4.0 rolt als eerste uit naar de Nothing Phone (3). Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone. De update rolt later ook uit naar andere Nothing- en CMF-telefoons, maar wanneer precies weten we nog niet.

via [droidapp]

