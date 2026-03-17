Samsung Galaxy S26 Ultra Ondergaat Duurzaamheidstest

YouTuber JerryRigEverything heeft de Samsung Galaxy S26 Ultra ontvangen en dus is het tijd voor een duurzaamheidstest. In de onderstaande video zien we onder andere hoe krasbestendig de Samsung Galaxy S26 Ultra is.

Zach Nelson van JerryRigEverything staat bekend om zijn video’s waarin hij de duurzaamheid van smartphones test. Tijdens deze testen kijkt hij onder andere hoe goed de behuizing en het scherm bestand zijn tegen krassen, hoe snel het scherm beschadigd bij extreme temperaturen en of de behuizing buigt bij extreme druk. De laatste smartphone die hij onder handen heeft genomen is de high-end Samsung Galaxy S26 Ultra.

De krasbestendigheid van het scherm lijkt iets verbeterd, met zichtbare krassen bij niveau 7 van de hardheidsschaal. Ook heeft het nieuwe scherm met Privacy Display-functie weinig moeite tijdens de hittetest en geeft de behuizing van armor aluminum weinig mee tijdens de buigtest. Als laatste laten de lenzen aan de achterzijde nu minder makkelijk los als bij zijn voorganger. Samsung levert met de Galaxy S26 Ultra een “robuust en solide” product, aldus Nelson.