Deze Samsung-smartphones Ontvangen AirDrop-ondersteuning

· 5 juni 2026

Samsung Galaxy S25

Samsung heeft een groot aantal smartphones ondersteuning gegeven voor AirDrop. Met AirDrop is het mogelijk om eenvoudig bestanden uit te wisselen tussen Android-telefoons en iPhones.

Google heeft de bredere beschikbaarheid van AirDrop aangekondigd in zijn maandelijkse Android Drop. De ondersteuning voor AirDrop rolt uit naar een groot aantal Samsung-toestellen, maar ook naar een paar smartphones van Xiaomi, Honor en OnePlus. De volledige lijst staat hieronder:

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra en S25 Edge
– Galaxy S24, S24+ en S24 Ultra
Galaxy Z Flip7
Galaxy Z Fold7
– Galaxy Z Flip6
– Galaxy Z Fold6, ook de Special Edition
– Galaxy Z TriFold
Xiaomi 17T Pro
OnePlus 15
– Honor Magic V6

Google heeft tegelijk bekendgemaakt dat AirDrop-ondersteuning binnenkort ook naar de Motorola Razr Fold 2026, de OPPO Find X8-serie en de Honor Magic8 Pro zal worden uitgerold. Een exacte datum hebben we echter nog niet.

via [tweakers]

Tags:

Redactie Androidics.nl

Beheerder Androidics.nl. Gadget en Android liefhebber. Favoriete telefoon: Xiaomi Mi Mix 2.

Lees ook...

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Volg Ons:

Androidics op Facebook

Speel in 1 euro deposit casino bij iDealeCasinos met minimaale stortingen en win echt geld!

Ontdek de nieuwste online casino's op echtgeldspeler om online bingo spelen voor geld.