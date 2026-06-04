Deze Samsung-smartphones Ontvangen AirDrop-ondersteuning
Samsung heeft een groot aantal smartphones ondersteuning gegeven voor AirDrop. Met AirDrop is het mogelijk om eenvoudig bestanden uit te wisselen tussen Android-telefoons en iPhones.
Google heeft de bredere beschikbaarheid van AirDrop aangekondigd in zijn maandelijkse Android Drop. De ondersteuning voor AirDrop rolt uit naar een groot aantal Samsung-toestellen, maar ook naar een paar smartphones van Xiaomi, Honor en OnePlus. De volledige lijst staat hieronder:
– Galaxy S25, S25+, S25 Ultra en S25 Edge
– Galaxy S24, S24+ en S24 Ultra
– Galaxy Z Flip7
– Galaxy Z Fold7
– Galaxy Z Flip6
– Galaxy Z Fold6, ook de Special Edition
– Galaxy Z TriFold
– Xiaomi 17T Pro
– OnePlus 15
– Honor Magic V6
Google heeft tegelijk bekendgemaakt dat AirDrop-ondersteuning binnenkort ook naar de Motorola Razr Fold 2026, de OPPO Find X8-serie en de Honor Magic8 Pro zal worden uitgerold. Een exacte datum hebben we echter nog niet.
via [tweakers]