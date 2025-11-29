Samsung Galaxy S26 Krijgt Ondersteuning Voor Super Fast Charging 3.0

Samsung loopt op het gebied van snelladen ver achter op de Chinese concurrentie, maar mogelijk komt daar volgend jaar verandering in. De Samsung Galaxy S26 zou namelijk ondersteuning krijgen voor Super Fast Charging 3.0.

Al jaren laden de smartphones van Samsung op met een maximale snelheid van 25W, met een aantal uitzonderingen die ondersteuning hebben voor 45W snelladen. Samsung zou voor deze lagere snelheden kiezen om de levensduur van de accu te verlengen. Wel zo fijn natuurlijk, aangezien smartphones van de fabrikant inmiddels tot zeven jaar lang ondersteund worden.

Toch lijkt de Zuid-Koreaanse fabrikant plannen te hebben om de laadsnelheid geleidelijk te verhogen. De website AndroidAuthority heeft in One UI-versie 8.5 namelijk verwijzingen gevonden naar ‘Super Fast Charging 3.0‘. De huidige smartphones van Samsung maken gebruik van versie 2.0.

Super Fast Charging 2.0 heeft een maximale laadcapaciteit van 45 Watt. Met hoeveel watt Super Fast Charging 3.0 kan opladen weten we nog niet, maar AndroidAuthority speculeert dat Samsung in 2026 de sprong naar 60 watt gaat maken. In theorie zou de Galaxy S26 dus zo’n 33 procent sneller moeten laden, maar in de praktijk zal dit percentage waarschijnlijk wat lager uitvallen. Vanwege allerlei veiligheidsmaatregelen zal een accu namelijk slechts een deel van het laadtraject gebruikmaken van de hoge capaciteit.

via [galaxyclub]