LG K40S Nu In Nederland Verkrijgbaar Voor 150 Euro

LG heeft in Nederland een nieuwe budget-smartphone op de markt gebracht. Het gaat om de LG K40S die hier een adviesprijs meekrijgt van 150 euro.

De LG K40S is een instapmodel die beschikt over een 6,1-inch scherm met een HD+ resolutie, een quad-core processor, 2GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een NFC-chip en een 3500 mAh accu. De selfie-camera heeft een resolutie van 13 megapixels en achterop vinden we een 13MP + 5MP dual-camera. De smartphone heeft aan de zijkant een fysieke Google Assistent-knop.

De LG K40S is vanaf nu in Nederland verkrijgbaar voor 150 euro bij onder andere Belsimpel en Bol.com.

via [droidapp]