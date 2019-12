“Huawei Zal Mate X2 Eind 2020 Introduceren”

Huawei introduceerde de dag voor MWC 2019 de opvouwbare Mate X en sinds kort is de smartphone eindelijk verkrijgbaar. Eind volgend jaar zal de Chinese fabrikant de opvolger van de Mate X introduceren, aldus de laatste geruchten.

Huawei Mate X2

Uit een rapportage van DigiTimes blijkt dat Taiwanese fabrikanten aan de slag zijn gegaan met de productie van componenten voor de vouwbare smartphone van Huawei. Het is nog onduidelijk of het gaat om componenten voor een prototype of dat ze al met de definitieve Mate X2 bezig zijn. Wel gaat het momenteel nog om kleine productiebatches. De massaproductie gaat pas in het tweede kwartaal van 2020 van start. Specificaties hebben we nog niet, maar we mogen de krachtigste hardware verwachten.

Huawei Mate XS

Eerder in het jaar kunnen we echter al een andere opvouwbare smartphone van Huawei verwachten. CEO Richard Yu heeft namelijk aangegeven dat Huawei in maart 2020 de Huawei Mate XS op de markt zal brengen. Het gaat om een verbeterde versie van de Mate X, met sterkere scharnieren, een sterker scherm en een krachtigere HiSilicon Kirin 990-processor. Waarschijnlijk is de Mate XS te zien tijdens MWC 2020. Of de Mate XS ook in Nederland op de markt verschijnt weten we nog niet.

via [AW]