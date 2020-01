Nokia 6.1 Plus Ontvangt Android 10-update

HMD Global heeft via Twitter aangegeven dat het bedrijf een Android 10-update heeft uitgerold naar de Nokia 6.1 Plus. De update brengt veel nieuwe functies met zich mee.

De Nokia 6.1 Plus is een Android One-smartphone die in augustus van 2018 op de markt verscheen met Android Oreo. Eerder ontving de smartphone al een update naar Android Pie en nu staat Android 10 klaar voor de Nokia 6.1 Plus.

Android 10 brengt een hoop veranderingen met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan een systeembreed donker thema, de smart reply-functie, een sneller deelmenu en meer gestures en privacyfuncties. Ook is Digital Wellbeing uitgebreid met meer opties.

HMD Global rolt de Android 10-update in fasen uit. Hierdoor kan het even duren voordat Nederlandse Nokia 6.1 Plus-gebruikers de update ontvangen.

via [AW]