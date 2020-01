LG Rolt Laatste Android 10-update Pas Eind 2020 Uit

LG is er vaak laat bij als het gaat om de uitrol van nieuwe Android-updates en dat is bij Android 10 niet anders. De fabrikant zal pas in het vierde kwartaal de uitrol van Android 10 afronden.

Google bracht Android 10 in september 2019 uit. Sindsdien kunnen fabrikanten de update klaarmaken voor hun toestellen. Wanneer LG de update uitrolt was lange tijd niet duidelijk, maar we hebben nu wat meer informatie ontvangen. LG heeft een overzicht gemaakt voor de uitrol van de Android 10-updates. Hieruit blijkt dat gebruikers van de LG Q60 mogelijk nog moeten wachten tot het vierde kwartaal van 2020.

In het overzicht, die de Italiaanse afdeling van LG deelde, staat dat Android 10 naar negen LG-smartphones zal worden uitgerold. De LG V50 ThinQ ontvangt als eerste een update, maar deze smartphone is nooit in de Benelux uitgebracht. In het tweede kwartaal komt de update binnen op de LG G8X. Pas in het derde kwartaal zijn de LG G7 ThinQ, G8S ThinQ, V40 ThinQ en de LG Q60 aan de beurt. Android 10 komt samen met LG UX 9.0, de schil van de fabrikant die ook is voorzien van de desktopmodus. Hiermee kun je de smartphone aan een desktop hangen en een desktopversie van LG’s UX opstarten.

via [AW]