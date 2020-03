Samsung Galaxy A41 Officieel Aangekondigd

Samsung heeft in Japan de opvolger van de Galaxy A40 aangekondigd. De Galaxy A41 beschikt over een 6,1-inch scherm en draait op Android 10 met de One UI 2.0-schil. Het is nog onduidelijk of de smartphone ook in de Benelux op de markt zal worden gebracht.

De Samsung Galaxy A41 is een mid-range smartphone met een 6,1-inch full hd+ AMOLED-scherm en een druppelnotch voor de 25MP selfie-camera, een Helio P65-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte, een 3500mAh accu en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 5MP dieptelens. De smartphone heeft ook een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

De Samsung Galaxy A41 heeft een waterdichte behuizing (ip68) in de kleuren zwart, blauw en wit. De smartphone is tot nu toe alleen in Japan aangekondigd en het is nog onduidelijk of de Galaxy A41 ook naar Europa komt.

via [tweakers]