Nokia 8.3 Met 5G-ondersteuning Officieel Aangekondigd

HMD Global heeft deze week de Nokia 8.3 aangekondigd. Dit is een smartphone die thuishoort in het hogere mid-range segment en op de markt verschijnt voor een adviesprijs van 599 euro.

De Nokia 8.3 5G beschikt over een 6,81-inch PureDisplay-scherm (2400×1080 pixels) met in de linkerbovenhoek een uitsparing voor de 24MP selfie-camera. Intern vinden we een Qualcomm Snapdragon 765G-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 4500 mAh accu en een vierdubbele rear-camera. Deze camera bestaat uit een 64MP groothoeklens, een 12MP ultragroothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens.

De Nokia 8.3 5G verschijnt deze zomer op de markt in de kleur Polar Night voor 599 euro (6GB+64GB) en 699 euro (8GB+128GB).