Xiaomi Brengt TV’s Met Android TV Officieel Naar Nederland

Xiaomi heeft bekendgemaakt dat het bedrijf TV’s met Android TV officieel zal aanbieden in Nederland. De Mi TV P1-serie verschijnt als eerste bij ons in de winkel. Deze serie bestaat uit Android TV’s variërend van 32 tot 75 inch.

Smartphones van Xiaomi zijn overal in Nederland te koop, maar de fabrikant maakt veel meer producten dan alleen smartphones. Zo heeft Xiaomi ook een hoop slimme televisies in zijn assortiment. Ingram Micro, de officiële importeur van Xiaomi in Nederland heeft nu bekendgemaakt dat het bedrijf deze TV’s ook in Nederland gaat aanbieden. Een aantal Xiaomi TV’s zijn al in Nederland te koop, maar deze worden via de grijze import aangeboden.

De Mi TV P1-serie met Android TV verschijnt als eerste in Nederland op de markt. Het gaat in eerste instantie om de kleinere 34 en 43-inch modellen, maar later zullen ook de grotere 50, 55 en 75-inch televisies in de winkels verschijnen. Het 43-inch model uit de MI TV P1-serie beschikt over een 4K LCD-scherm met ondersteuning voor HDR10, Dolby Vision en een breed DCI-P3-kleurenpallet. Het scherm heeft een verversingssnelheid van 60Hz en de speakers hebben een 10W vermogen. Intern vinden we een MediaTek MT9611 quad-core-processor, 2GB werkgeheugen, 16GB opslagruimte en ondersteuning voor bluetooth 5.0 en dual band-wifi. Aan de buitenkant heeft de televisie 1 HDMI 2.1-poort met eARC, 2 HDMI 2.0-poorten, 2 USB 2.0-poorten en 1 ethernetaansluiting.

De TV draait op Android TV 10 met toegang tot de Play Store, zodat je apps als Netflix, Disney Plus, Stadia en Spotify kunt installeren. Ook is er Chromecast-ondersteuning voor er streamen van content vanaf je mobiel naar de TV.

Wanneer de TV’s van Xiaomi precies in Nederland verschijnen en welke adviesprijs ze meekrijgen weten we nog niet.

via [AW]