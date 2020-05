Samsung Galaxy Note 9 Ontvangt One UI 2.1-update In Juni

Een moderator op de Samsung Members-community heeft aangegeven dat de Zuid-Koreaanse fabrikant in juni een One UI 2.1-update uitrolt naar de Galaxy Note 9. Deze update installeert verschillende nieuwe functies die Samsung op de Galaxy S20-serie introduceerde.

One UI 2.1, de nieuwste versie van Samsung’s softwareschil, bevat verschillende nieuwe functies, waaronder nieuwe camera features zoals Enkele opname (Single Take), een verbeterde Nachtstand en de Pro-modus. Nadat de schil uitkwam voor de Galaxy S20-serie rolde Samsung de One UI 2.1-update onlangs ook uit naar de Galaxy S10-serie en de Galaxy Note 10-serie. Volgende maand is de Galaxy Note 9 aan de beurt.

Volgens eerdere geruchten zou de Galaxy Note 9 niet worden geüpdatet naar One UI 2.1, maar dit wordt nu dus via een moderator van de Samsung Members-community tegengesproken. Volgens de moderator staat de uitrol van de update ingepland voor juni. Waarschijnlijk rolt de update eerst uit in thuisland Zuid-Korea, waarna de update geleidelijk naar andere landen zal worden uitgerold.

via [AW]