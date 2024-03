Officieel: Introductie Samsung Galaxy A55 en A35 Op 11 Maart

Samsung zal op 11 maart nieuwe smartphones voor in de Galaxy A-serie introduceren. Dat heeft Samsung India via zijn officiële website bekendgemaakt. Op de website noemt de fabrikant de smartphones niet bij naam, maar toch weten we dat het gaat om de Galaxy A55 en de Galaxy A35. Op Twitter noemt Samsung de smartphones namelijk wel bij naam. Beide smartphones zijn de afgelopen maanden al meerdere keren opgedoken in het geruchtencircuit.

Met de officiële aankondiging van Samsung India worden de eerdere geruchten bevestigd. Eerder schreven wij namelijk al dat de Galaxy A55 en de Galaxy A35 waarschijnlijk op 11 maart geïntroduceerd zullen worden. Nu laat Samsung weten dat op die dag inderdaad een Galaxy A-presentatie zal plaatsvinden.

Samsung heeft ook alvast bekendgemaakt dat de smartphones een betere camera krijgen en dat Samsung de smartphones vier grote Android-upgrades en vijf jaar lang beveiligingsupdates geeft.

Volgens eerdere geruchten beschikt de Galaxy A55 onder andere over een 6,5-inch scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Exynos 1480-processor en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 5MP macrolens.

via [androidplanet]