Xiaomi Deelt Eerste Details Van Redmi K70E, K70 en K70 Pro

Xiaomi zal volgende week drie nieuwe smartphones introduceren, onder de namen Redmi K70E, K70 en K70 Pro. De fabrikant heeft nu echter alvast de eerste details gedeeld. Interessant is dat de K70 Pro is uitgerust met een krachtige Snapdragon 8 Gen 3-processor.

Volgende week krijgen we alles te weten over de K70E, K70 en K70 Pro, maar Xiaomi heeft alvast bekendgemaakt dat de Redmi K70E beschikt over een 5500 mAh accu met ondersteuning voor 90W snelladen. Ook weten we dat het scherm van de smartphone een maximale helderheid heeft van 1800 nit. De Redmi K70E en K70E krijgen een Dimensity 8300-chipset, terwijl de K70 Pro is uitgerust met een Snapdragon 8 Gen 3-chipset.

De Redmi K70-serie verschijnt in eerste instantie alleen in China op de markt en we hebben nog geen informatie over een internationale lancering. Vaak verschijnen Redmi-smartphones in Europa onder een andere naam op de markt. Ze verscheen de Redmi K50i in Europa op de markt onder de naam Poco X4 GT. Het is dus goed mogelijk dat wij straks drie nieuwe Poco-smartphones kunnen kopen.

via [AW]