Eerste Specificaties Van Samsung Galaxy A52 Gelekt

Op het internet zijn de eerste specificaties van de Samsung Galaxy A52 opgedoken. De mid-range smartphone krijgt vermoedelijk een vierdubbele camera met een 64MP hoofdlens. De officiële introductie zal waarschijnlijk in december plaatsvinden.

De Galaxy A51 was in de eerste maanden van 2020 wereldwijd de bestverkochte smartphone. Het is dan ook niet gek dat Samsung werkt aan een opvolger. De opvolger met de naam Galaxy A52 is nu opgedoken in het geruchtencircuit.

Volgens de geruchten komt er een LTE-variant en een 5G-uitvoering en zou de smartphone draadloos kunnen opladen. Ook is er informatie opgedoken over de camera van de Galaxy A52. De smartphone zou net als zijn voorganger beschikken over een vierdubbele rear-camera, maar in plaats van een 48MP hoofdlens op de Galaxy A51 heeft de Galaxy A52 een 64MP hoofdlens. Details over de andere drie lenzen hebben we nog niet, maar er zou wel een macrolens aanwezig zijn.

Het is nog onduidelijk wanneer Samsung de Galaxy A52 zal introduceren. De Galaxy A51 werd in december geïntroduceerd en verscheen in januari op de markt.

