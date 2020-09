Nokia Heeft Evenement Ingepland Op 22 September

Juho Sarvikas, de Chief product officer bij HMD Global, heeft via Twitter bekendgemaakt dat het bedrijf op 22 september een Nokia-evenement heeft ingepland. Het is nog niet duidelijk welke toestellen we te zien krijgen, maar Sarvikas spreekt over een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Nokia.

HMD Global is de licentiehouder van Nokia en daardoor verantwoordelijk voor de productie van Nokia-smartphones. Op 22 september krijgen we een nieuwe line-up smartphones te zien, samen met een “hele speciale gast”. Details zijn verder niet gegeven, maar de geruchten spreken over de introductie van een aantal budget- en high-end smartphones.

Zo verwachten we onder andere de Nokia 2.4 en Nokia 3.4, twee Android One-smartphones die voor iets boven de 100 euro op de markt zullen verschijnen. De Nokia 2.4 krijgt volgens de geruchten een MediaTek-processor, drie camera’s, een 4800 mAh accu, 2GB werkgeheugen en 16GB opslagruimte. De Nokia 3.4 krijgt waarschijnlijk een Snapdragon 460-processor, vier camera’s, een 4000 mAh accu, 3GB werkgeheugen en 32GB of 64GB opslagruimte.

Andere toestellen die we mogelijk te zien krijgen zijn de Nokia 7.3 en de Nokia 9.3 PureView. De Nokia 7.3 krijgt waarschijnlijk een 90 of 120 Hz-scherm en Zeiss-cameralenzen. De Nokia 9.3 PureView is de opvolger van de Nokia 9 PureView die aan de achterkant beschikt over vijf camera’s.

Na het evenement op 22 september zullen wij alle details met jullie delen.

via [AW]