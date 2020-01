Foto’s en Specificaties Van Poco F2 Lite Gelekt

Pocophone, een smartphonemerk dat door Xiaomi in het leven geroepen is, werkt aan een opvolger van de Poco F1. Een tech-lekker heeft nu specificaties en foto’s van de Poco F2 Lite gedeeld.

De details zijn afkomstig van de YouTuber RevAtlas. De Poco F2 Lite is een minder krachtige versie van de reguliere Poco F2. Op de foto’s zien we een toestel met dunne schermranden aan de boven- en zijkanten. Aan de onderkant zit nog wel een redelijke kin. Het scherm heeft een kleine druppelnotch voor de selfie-camera.

Volgens de bron beschikt de smartphone over een Snapdragon 765-processor, 6GB werkgeheugen en een grote 5.000 mAh accu. Een adviesprijs is nog niet uitgelekt, maar het succes van de originele Poco F1 was mede te danken aan de lage adviesprijs. Het is nog onduidelijk wanneer Pocophone de Poco F2-serie officieel zal introduceren.

via [hardware.info]