Samsung Brengt Robuuste Galaxy Tab Active3 Tablet Op De Markt

Samsung heeft een nieuwe 8-inch tablet geïntroduceerd onder de naam Galaxy Tab Active3. De tablet beschikt over een robuuste behuizing die het apparaat valbestendig en waterdicht maakt. Ook is de accu verwisselbaar en rolt Samsung vier jaar lang beveiligingsupdates uit.

De Galaxy Tab Active3 heeft een 8-inch LCD-scherm met een resolutie van 1920×1200 pixels, een Exynos 9810-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart en een verwisselbare 5050mAh accu die je kunt opladen via de USB-C aansluiting of de Pogo pin-connector. Er is ook een variant met ruimte voor een simkaart en 4G-ondersteuning.

De Galaxy Tab Active3 verschijnt op de markt voor 489 euro. De tablet meet 126,8×213,8×9,9mm en weegt 430 gram. Met de Galaxy Tab Active3 richt Samsung zich op de zakelijke markt.

via [tweakers]