“Samsung Introduceert In Oktober Galaxy S20 Pen Edition”

Samsung werkt aan een vierde variant van de Galaxy S20-serie die we volgens de laatste geruchten in oktober te zien krijgen. In het geruchtencircuit kenden we de smartphone tot nu toe onder de namen ‘Galaxy S20 Lite’ en ‘Galaxy S20 Fan Edition’, maar de smartphone lijkt nu onder een andere naam op de markt te verschijnen. Volgens de laatste berichten heeft Samsung gekozen voor de naam ‘Galaxy S20 Pen Edition’.

Dit schrijft de website ETNews, een doorgaans goedgeïnformeerde bron. In de maanden voor de lancering van de Samsung Galaxy S20 Pen Edition zal de Zuid-Koreaanse fabrikant eerst de Galaxy Note 20 en de Galaxy Fold 2 introduceren. De Galaxy S20 Pen Edition beschikt volgens de geruchten onder andere over 5G-ondersteuning. Daarnaast doet de naam doet vermoeden dat deze variant met een stylus wordt geleverd.

Volgens eerdere geruchten komt de smartphone uit in de kleuren Prism Violet, Prism Blue en Prism White en vinden we intern een Snapdragon 865-processor met 128GB opslagruimte. De Galaxy S20 Pen Edition draait op Android 10 met de One UI 2.5-schil.

via [droidapp]